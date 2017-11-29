29 ноября 2017, 19:47
СМИ сообщили о проведении Табакову экстренной операции
Народному артисту Олегу Табакову провели экстренную операцию в столичной Городской клинической больнице №1. Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на источник.
В настоящее время состояние Табакова оценивается медиками как стабильно тяжелое. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
После госпитализации артиста, о которой стало известно два дня назад, о его состоянии поступают противоречивые сообщения. Так, в справочной службе Первой градской больницы заявили, что актер находится в отделении реанимации, а в театре Табакова сообщили, что он проходит плановое стоматологическое лечение. Эту же информацию подтверждали его родственники.
Сам артист сообщал СМИ, что он болен, не приводя никаких подробностей.
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