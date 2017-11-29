СМИ сообщили о проведении Табакову экстренной операции

Народному артисту Олегу Табакову провели экстренную операцию в столичной Городской клинической больнице №1. Об этом сообщает «5 канал» со ссылкой на источник.

В настоящее время состояние Табакова оценивается медиками как стабильно тяжелое. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

После госпитализации артиста, о которой стало известно два дня назад, о его состоянии поступают противоречивые сообщения. Так, в справочной службе Первой градской больницы заявили, что актер находится в отделении реанимации, а в театре Табакова сообщили, что он проходит плановое стоматологическое лечение. Эту же информацию подтверждали его родственники.

Сам артист сообщал СМИ, что он болен, не приводя никаких подробностей.