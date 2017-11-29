Создатели логотипа выборов президента РФ обыграли их дату и триколор

Российский Центризбирком презентовал оформление информационной кампании президентских выборов – логотип и «цветовые решения» (триколор). Сегодня в ЦИК состоялась презентация «визуальной концепции», которая, как поведала глава ведомства Элла Памфилова, содержит символический подтекст.

Например, в российском триколоре, который использован в «цветовых решениях», превалирует белый цвет, символизирующий чистоту выборов. «Наш цвет – белый. Мы к этому стремимся максимально», – цитирует пресс-служба ЦИК слова Памфиловой.

Особое внимание она уделила аксессуарам, которые будут выданы 880 членам региональных избирательных комиссий, – специальным знакам, изготовленным из переработанного бумажного вторысырья, с заботой о природе, на которой, по признанию Памфиловой, ЦИК «повернут». «Посмотрите, что мы еще придумали, – призвала она участников презентации. – Ни одно дерево не пострадало».

Кроме того, глава Центризбиркома отметила креативность разработчиков «визуальной концепции» – сотрудников агентства «ИМА-консалтинг», не упустивших возможность обыграть совпадение цифр в дате выборов (18 марта) и годе их проведения (2018). Логотип кампании выглядит как «2018 марта», где цифры 2 и 0 синие, а 1 и 8 выделены красным цветом, – таким образом совмещены дата и год проведения голосования.

Памфилова подчеркнула, что агентство разработало больше сотни вариантов логотипа, из которых путем исследования мнений фокус-групп были выбраны десять, а в конечном итоге – голосованием прямо на презентации – один окончательный. После подчета результатов Памфилова призналась, что финальный вариант тоже был ранее выбран фокус-группами, но участники презентации чуть ли не единогласно остановились на нем же, то есть мнения совпали.