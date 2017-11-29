Ким Чен Ын провозгласил «исторический успех» после пуска новой ракеты

Северная Корея объявила об успехе после испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа – «Хвасон-15». Она, как говорится в заявлении правительства республики, способна «нести тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США».

Приказ о проведении пуска был отдан лидером КНДР Ким Чен Ыном, который лично приутствовал при испытании. Он мотивировал свое решение необходимостью отреагировать на «враждебную политику» со стороны США, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Ренхап». Глава республики назвал состоявшийся пуск «Хвасона-15» «историческим успехом в завершении ядерного вооружения государства».

Ракета была запущена вчера, проделала путь длительностью 53 минуты и протяженностью 950 км и упала на расстоянии 210 км от японского побережья в районе префектуры Аомори. Северокорейские власти при этом заверили, что «пуск не оказал никакого негативного влияния на безопасность» соседей КНДР.

Однако в Южной Корее проигнорировали это заверение и практически сразу же осуществили собственный пуск, нанеся «высокоточные ракетные удары по учебным целям» (цитата из заявления Комитета начальников штабов республики) в обстановке, максимально приближенной к боевой. Таким образом, отметили в КНШ, Сеул продемонстрировал Пхеньяну свою готовность немедленно ударить по его важным объектам в случае необходимости.

Испытание северокорейской ракеты по традиции осудили в США. Президент страны Дональд Трамп пообещал справиться с этой ситуацией и гарантировал, что пуск «Хвасона-15» никак не повлияет на подход американской стороны к северокорейской ядерной программе. Вице-президент США Майк Пенс заявил о намерении задействовать все ресурсы «экономического и дипломатического давления», чтобы заставить КНДР «раз и навсегда отказаться от ядерной и баллистической программы» (цитата по РИА Новости).