Автором текста «Тотального диктанта» 2018 года станет Гузель Яхина

Писательница Гузель Яхина напишет текст для «Тотального диктанта», который пройдет в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Ольгу Ребковец.

27 января 2018 года выберут столицу «Тотального диктанта», куда автор приезжает читать свой текст. При этом местоположение штаба диктанта и его экспертного центра не изменится и останется в Новосибирске.

Отметим, что «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля.

Напомним, Гузель Яхина в 2015 году стала обладательницей национальной литературной премией «Большая книга» за роман «Зулейха открывает глаза».