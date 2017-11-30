Посол РФ в США пожаловался на отказ в допуске к дипсобственности

Посол России Анатолий Антонов заявил, что госдепартамент США необоснованно отказал ему в посещении российской дипломатической собственности, сообщает РИА Новости.

Российский дипломат прибыл в Калифорнию 29 ноября, чтобыпровести встречи с представителями экспертных и деловых кругов, а также осмотреть дипсобственность России в Сан-Франциско.

Во время выступления на приеме неправительственной организации World Affairs Council Антонов прокомментировал ситуацию вокруг российских дипломатических объектов в США: «Все, что мы получаем от Госдепартамента, — необоснованные отказы».

В начале ноября представитель постоянного представительства РФ при ООН заявил, что американские власти отклонили 20 запросов России на посещение и проверку дипломатических объектов, закрытых в декабре 2016 года, несмотря на установленный порядок посещений.