Новым гендиректором ОЗХО назначен Фернандо Ариас

На 22-й сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химоружия новым генеральным директором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) был назначен испанский дипломат Фернандо Ариас.

Он сменит на этом посту своего турецкого коллегу Ахмета Узюмждю и приступит к своим обязанностям 25 июля 2018 года.

24 октября Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект США о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.