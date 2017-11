Ассанж назвал перестановки в Белом доме началом подготовки к войне с Ираном

Основатель сайт Wikileaks Джулиан Ассанж на своей странице в Twitter высказал предположение, что слухи о назначении главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря, а сенатора-республиканца Тома Коттона на должность директора ЦРУ, говорят о подготовке к войне с Ираном.

«Том Коттон может возглавить ЦРУ, а Помпео — госдепартамент, сообщает New York Times. Такие перестановки готовят к войне с Ираном. Коттон является известным агрессором в отношении Ирана, WikiLeaks и России, он получает финансирование от неоконсерваторов и связанных с Израилем групп», — написал Ассанж.

Tom Cotton is to take over CIA, Pompeo take over State according to NYT/Haberman+Baker. Such a move puts "ducks in a row" for war with Iran. Cotton is a prominent Iran & WikiLeaks & Russia hawk funded by neocon+Israeli linked groups https://t.co/eKhw8PiznKhttps://t.co/LBJOcDCllz