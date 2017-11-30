В Госдуме прокомментировали обвинения США в «акустических атаках»

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил американским властям уделять больше внимания здоровью дипломатов, пишет РИА Новости.

«Предела фантазии нет у США. Я думаю, вместо того чтобы фантазировать, США нужно проводить более тщательное медицинское освидетельствование дипломатов при направлении в какую-то большую страну, чтобы не было такого плана подозрений», — заявил Швыткин.

Это заявление он сделал в ответ на сообщение телеканала CBS о жалобах сотрудника Агентства США по международному развитию (АМР) и его супруги на такие же симптомы, что были у дипломатов, подвергшихся «акустической атаке» в Гаване. Новые жертвы звукового нападения работали в Узбекистане. Источники телеканала заявили, что к атаке причастна Россия, поддерживающая дружеские отношения с обеими странами.

В октябре стало известно, что в Гаване более 20 американских дипломатов пожаловались на потерю слуха, головную боль, слабость и плохой сон. Госдеп США заявил об «акустической атаке», в ходе которой были использованы специальные приборы. Кубинская сторона заявила, что доказательства предполагаемых атак нет.