Мемория. Анастасия Бабурова

30 ноября 1983 года родилась Анастасия Бабурова, журналистка.

Личное дело

Анастасия Эдуардовна Бабурова (1983-2009) родилась в Севастополе в интеллигентной семье. Отец Эдуард Федорович Бабуров был профессором Севастопольского национального технического университета, мать Лариса Ивановна — преподавателем Севастопольского университета ядерной энергии и промышленности.

Родители отдали ее в старейшую и самую престижную в городе спецшколу № 3 с углубленным изучением английского языка. С пятого класса Настя стала изучать еще и французский язык, и уже через несколько лет могла бегло изъясняться на нем. Школу девочка закончила с золотой медалью.

После школы поступила на факультет экономики и управления Черноморского филиала МГУ, но через год оставила учебу и уехала в Москву. Там она снова подала документы на факультет управления в МГУ и одновременно - в МГИМО на факультет международного права. Из этих двух вузов, в которые она успешно поступила, Бабурова выбрала последний. Жила в подмосковном Чехове, где снимала комнату.

Через полтора года, перед сессией на втором курсе, написала заявление с просьбой отчислить ее из МГИМО по собственному желанию. По ее словам, ей было скучно учить международное право и «скучно учиться с этими людьми, представляющими золотую молодёжь».

Решив стать журналистом, Анастасия поступила на вечернее отделение факультета журналистки в МГУ. На работу устроилась системным администратором компьютерной сети университета.

Во время учебы занималась боевыми единоборствами - карате, боевое самбо, вин-чун, джиу-джитсу, кун-фу, рукопашный бой. Также занималась йогой и фехтованием. Одновременно практиковалась в журналистике, работала в редакциях «Вечерней Москвы», «Московском комсомольце», позже в журнале «Созвездие».

В 2003 году вышла замуж за студента журфака МГУ Александра Фролова. Свадьбу сыграли в Севастополе. Как семейная пара они получили комнату в общежитии МГУ. Через 4 года семья распалась.

После развода Анастасия снова сняла комнату в Подмосковье. Когда родители пытались высылать ей деньги, отвечала им: «Родители, вы с ума сошли!».

Еще на втором курсе журфака подружилась с первокурсником Александром Черных, «Мы тогда оба ходили в косухах и все время пропадали в компьютерном классе», - впоминал Черных. Вскоре Черных познакомил Бабурову с движением антифа. Она стала принимать участие в их уличных акциях, пикетах «против милицейского произвола», участвовала в эколагерях, пытаясь остановить запуск вредных производств. На одном из таких мероприятий Анастасия познакомилась с московскими анархистами.

В сентябре 2008 года с группой российских неформалов Бабурова поехала в Швецию на Европейский социальный форум в Мальме. Там она познакомилась с сотрудниками «Новой газеты» и уже в октябре начала внештатно работать в «Новой».

По словам зам. главного редактора издания Сергея Соколова, Анастасия пришла в газету «со своей темой» - она целенаправленно занималась неформальными молодежными движениями, в том числе, неонацистскими. Ее интересовали скинхеды, антифа, неформальные уличные акции. Также публикации Бабуровой в «Новой газете» были посвящены проблемам экологии, жестокого отношения к животным, злоупотреблениям сотрудников правоохранительных органов.

В «Новой газете» Бабурова успела опубликовать несколько статей. Все - о нацизме. В одной из последних заметок писала о приговоре лидеру неонацистской группировки «Формат 18» скинхеду Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак, который был осужден на 3,5 года за экстремизм. «Когда Настя ходила на суд по делу Тесака, ее снимали на мобильник нацисты, которые были в зале. Она мне сама потом рассказывала. И в ее ЖЖ они часто заходили. Она не боялась», — рассказывал Александр Черных.

Коллеги по «Новой газете» отмечали профессионализм Бабуровой. «Без преувеличения можно сказать, что во всей стране мало кто разбирался в неонацизме, антифашизме, неформальных молодежных объединениях лучше нее», - писали они о Насте, отмечая в ней «понимание того, о чем надо говорить обязательно».

В ночь с 18 на 19 января 2009 года Бабурова написала Черных, то не знает, куда завтра пойти — на Казанский вокзал, где прокремлевское движение «Молодая гвардия» устраивает акцию против мигрантов, или на пресс-конференцию адвоката Станислава Маркелова на Кропоткинской. В итоге она все-таки решила пойти на Кропоткинскую.

К этому моменту Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были знакомы уже несколько лет. «Настя дружила со Стасом. Стас был ей интересен и как активист, и как источник информации. Они оба участвовали в акциях левых, оба занимались защитой активистов: Настя как журналист, Станислав — как адвокат. Они были чем-то очень похожи», — рассказывал активист левого движения анархист Влад Тупикин.

19 января на своей пресс-конференции Маркелов, представлявший интересы семьи убитой полковником Юрием Будановым чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, потребовал расследования других преступлений Буданова в Чечне и пообещал обратиться в Европейский суд. Пресс-конференция длилась всего полчаса. Бабурова пошла на нее, поскольку готовила интервью с Маркеловым для «Новой газеты».

Около двух часов дня Маркелов и Бабурова вышли из Независимого пресс-центра и направились по улице Пречистенка в сторону метро «Кропоткинская». По пути Маркелов отвечал на вопросы журналистки для интервью.

Сзади к ним подошел человек в черной куртке и вязаной шапке и выстрелил Маркелову в затылок из пистолета с глушителем. Адвокат погиб на месте. Другим выстрелом преступник ранил в голову Бабурову.

Девушка была доставлена в Первую городскую клиническую больницу и помещена в реанимацию. Ей сделали сложную операцию, однако спасти жизнь журналистки не удалось - вечером в тот же день она скончалась, не приходя в сознание. Ей было 25 лет.

Прощание с Анастасией Бабуровой в Москве прошло в траурном зале Центральной клинической больницы 23 января. Ее похоронили на родине - на городском кладбище Севастополя «5-й км».

Чем знаменита

Анастасия Бабурова

Анастасия Бабурова считается четвёртым журналистом «Новой газеты», убитым из-за своей профессиональной деятельности. До этого были убиты Игорь Домников, Юрий Щекочихин (предположительно) и Анна Политковская.

Убийство Маркелова и Бабуровой вызвало широкий общественный резонанс, в нескольких городах России прошли митинги их памяти, участники которых призвали власти «сделать все для расследования громкого преступления» и наказать виновных.

В отношении гибели Бабуровой существует несколько версий: по одной из них, девушка стала случайной жертвой преступника, намеревавшегося убить только Маркелова; по другой - была убита, когда попыталась задержать убийцу; еще одна версия состоит в том, что преступник целенаправленно стрелял в журналистку.

В начале ноября 2009 года по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой были арестованы первые подозреваемые. Обвинение по статье 105 часть 2 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) было предъявлено Евгении Хасис и Никите Тихонову, которые, по данным следствия, являлись членами радикальной националистической группировки.

27 апреля 2011 года коллегия присяжных Мосгорсуда признала Тихонова виновным в убийстве Маркелова и Бабуровой, а Хасис - виновной в соучастии в этом убийстве. Тихонов был осужден на пожизненное заключение, а Хасис - на восемнадцать лет колонии.

19 января 2013 года, в четвёртую годовщину убийства, по Тверскому и Никитскому бульварам в Москве прошло двухтысячное шествие под антифашистскими лозунгами в память о Маркелове и Бабуровой.

О чем надо знать

В январе 2008 года Анастасия Бабурова устроилась в газету «Известия», работала в отделе «Спецпроекты». Но уже в декабре того же года ушла из редакции со скандалом. Редактор отдела Нильс Иогансен после ее увольнения разослал по многим изданиям письмо с предупреждением, чтобы журналистку на работу не брали. В частности, в письме говорилось: «Увольнение было связано с многочисленными нарушениями вышеозначенной персоной трудовой дисциплины в виде опозданий на работу, прогулов, постоянных срывов сроков сдачи материалов, а также написания некачественных текстов.

Особое неприятие вызывали попытки использования имени газеты "Известия" в личных целях. Анастасия Бабурова является членом некой "демократической" организации ("Демшизы"), которая защищает различных неформалов и лиц, нарушающих российское законодательство. <…> В связи с большой загруженностью по демократической работе неоднократно наблюдались случаи сна данного журналиста прямо на рабочем месте». Также Иогансен отмечал, что « "панковский" стиль одежды А. Бабуровой неоднократно вызывал нарекания в трудовом коллективе и у ньюсмейкеров».

В ответном письме, также разосланном по «друзьям и коллегам». журналист Андрей Воскресенский отметил, что письмо Иогансена «сильно смахивает на донос» и сообщил, что он сам будет решать, кто ему подходит, а кто нет.

Прямая речь

О национализме и «Дне согласия и примирения» (4 ноября 2008): «День кривого зеркала - только так впору называть сегодняшнюю дату.

Декларированные "согласие и примирение" в реальной жизни выливаются в бессмысленные уличные брожения. Уже три года прошло с тех пор, как националисты попытались присвоить исторический праздник, связанный с именами Минина и Пожарского и освобождением Москвы. Любовь к родине и ее защиту хотят подменить ненавистью к приезжим, а затем и ко всем "нерусским".

Технично упуская из виду, что никогда национализм не вел к свободе, а только к угнетению, и ни один акт освобождения не совершался под знаменами национализма»

«бросила курить.

наконец уволилась =)

устала от жж. хочется писать по-другому».

Последняя открытая запись Анастасии Бабуровой в Живом журнале (17 декабря 2008 года).

Александр Черных об Анастасии Бабуровой: «Она хорошо разбиралась, какие неонацистские организации крышуются силовиками. Знала, в какой организации есть оружие, а в какой — только биты. Эта информация в ней накапливалась, она хотела об этом писать. Она, конечно, впадала в отчаяние, как и многие из нас, когда сталкивалась с жестокостью. Когда нацисты убили одного из наших, Илью Бородаенко, в эколагере под Ангарском, мы все были потрясены. У кого-то опустились руки. Настя убеждала нас, что надо бороться».

солнце

в первые дни июня

в окно проникая, утренний кофе варит

сонными лучами щекочет



солнце,

чего ты хочешь?



а на полу, разбросаны среди бумаг по углам,

под взглядом случайного зрителя

оживают черновики

мужских портретов недорисованных -



я теряю вдохновение еще быстрее, чем голову.



кажется, так недавно

у меня были косички

потом золотые локоны

потом сентябрь принес черный цвет, и в первые холода я остриглась коротко,



полюбила запахи шампуней

с удивлением найденных

в ванных, куда второй раз не смогла б отыскать дорогу

но мне - спасибо - помогут,



ведь сейчас

такие высокие облака

такие тайны издалека

такие громы, и грозы, и конструкции недостроя

такое влажное лето зеленоглазое



и так легко и просто смотреть вперед, что останавливаться не стоит.

(Анастасия Бабурова. «Первые дни июня», 2008 год)

6 фактов об Анастасии Бабуровой

Настя Бабурова с четырех лет изучала английский язык на курсах в Доме офицеров и, по словам ее отца, грамматику английского языка узнала раньше, чем русского.

Помимо изучения языков, Анастасия в детстве увлекалась шахматами. В 1997 году она заняла I место в первенстве города среди девушек по шахматам, в 1999 году — III место уже среди мужчин, ездила на соревнования в Москву. Получила звание кандидата в мастера спорта по шахматам.

На соревновании студенток МГУ Анастасия Бабурова завоевала серебряную медаль по армрестлингу.

За день до убийства, 18 января 2009 года, Анастасия Бабурова вступила в анархистскую организацию «Автономное действие». Она делала макет последнего номера анархистского журнала «Автоном», в который написала и несколько статей под псевдонимом Skat.

Выстрелы убийцы прозвучали около 14:25, но автомобиль скорой медицинской помощи был вызван только через 40 минут после нападения - в 15:05. По словам матери Анастасии, лишь через полчаса после выстрелов проходившая мимо пенсионерка обратилась в аптеку напротив с просьбой вызвать скорую — все это время журналистка истекала кровью на одной из центральных улиц города. По мнению родителей, если бы медицинская помощь была оказана раньше, это могло бы спасти жизнь их дочери.

На надгробии Анастасии Бабуровой выбит лозунг анархистов, к которым она себя причисляла: «Мое отечество — всё человечество».

Материалы об Анастасии Бабуровой

Статья об Анастасии Бабуровой в «Большом городе».

Статья об Анастасии Бабуровой на сайте Антифа FM

«Я прошу вас, любите меня, пожалуйста!». Статья об Анастасии Бабуровой. «Ежедневная всеукраинская газета День», № 24, 13 февраля 2009.

Статья об Анастасии Бабуровой в Википедии