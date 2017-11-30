В Центробанке рассказали о «дырах» в капитале «Открытия» и Бинбанка

По состоянию на 1 ноября «дыра» в капитале банка «ФК Открытие» составила 300 млрд рублей, Бибнака – 175 млрд рублей. Об этом RNS сообщил через пресс-службу зампред Банка России Василий Поздышев.

Ранее он предполагал, что для восстановления платежеспособности «ФК Открытие» и Бинбанка суммарно потребуется 800-820 млрд рублей.

«В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы ("Открытие". — RNS) понадобится около 450 млрд рублей, второй (Бинбанк. — RNS) - около 350-370 млрд рублей", — сказал он.

30 ноября временная администрация банка «ФК Открытие» решила уменьшить уставный капитал кредитной организации до 1 рубля.