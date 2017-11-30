Медведев похвалил ЦБ за «расчистку» банков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большого интервью представителям российских каналов заявил, что финансовая система России находится в стабильном равновесном состоянии, в том числе благодаря удачным решениям Центробанка, которые поддерживало правительство.

Посредством действий ЦБ по отзыву лицензий проблемных банков финансовая система была отбалансирована, заявил премьер. По его словам, у нас было очень много банков, однако часть из них не имели достаточного капитала, чтобы развиваться, либо их деятельность была направлена на обеспечение отдельных групп акционеров. Когда таких банков становится очень много, они «могут положить всю систему», поэтому работа по их «расчистке» необходима.

Финансовая система укрепилась, что проявляется и в котировках рубля, о чем премьер уже упоминал — ранее Медведев заявил, что курс рубля стал менее волатильным, поэтому большинство россиян предпочитают хранить сбережения в национальной валюте.