СМИ раскрыли план NASDAQ начать торговлю биткоинами

Американская биржа NASDAQ планирует начать торги фьючерсами на криптовалюту биткоин, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, NASDAQ собирается запустить торги в первой половине 2018 года. Официального подтверждения данной информации нет.

Между тем курс биткоина, по данным ресурса CoinDesk, после преодоления очередной психологической отметки — в 11 тысяч долларов — просел почти на 2 тысячи долларов. Поставив новый рекорд стоимости вечером 29 ноября (11377 долларов), биткоин подешевел до 9290 долларов.

На момент публикации материала биткоину удалось вернуть часть потерянных позиций — курс криптовалюты составляет 10620 долларов.

С начала года биткоин подорожал более чем в десять раз.