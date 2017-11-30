ФТС опровергла подготовку слияния с ФНС

Глава Федеральной таможенной службы России (ФТС) Владимир Булавин прокомментировал появившиеся ранее сообщения о грядущем объединении его ведомства с Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает «Интерфакс».

Булавин заявил: «Вопрос о слиянии не стоит. Но информационный обмен налажен уже сейчас достаточно хорошо, мы передаем в ФНС весь наш декларационный массив, включая всю таможенную стоимость, основываясь на котором они дальше могут отслеживать все цепочки, вплоть до контрольно-кассовой техники торгующих организаций».

Ранее СМИ сообщили, что в правительстве вернулись к обсуждению слияния ФНС и ФТС, причем первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов якобы предложил решить этот вопрос до мая 2018 года.