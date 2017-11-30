Медведев прокомментировал дело «Седьмой студии»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большого интервью представителям российских каналов ответил на вопрос об уголовном деле против «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.

Медведев признал справедливость претензий представителей творческих профессий к несовершенству российского законодательства в сфере оказания бюджетной помощи учреждения культуры, которые регулируются общим законом о госзакупках: «Одно дело закупать скрепки и карандаши по конкурсу, другое — реквизит, или создавать что-то на сцене».

В целом система господрядов и госзакупок применительно к творческой деятельности должна стать более лояльной, вопрос в пределах лояльности, подчеркнул премьер, нужно создать работающую модель.

Второй вопрос — вопрос точности отражения всех действий в бухгалтерии, заявил глава правительства. Задача тех, кто этим занимается — по максимуму следовать существующим правилам. Движение должно быть встречным: с одной стороны, надо создать более лояльную рамку творческой деятельности, с другой стороны — сами представители творческих профессий должны внимательно следить за тем, что у них происходит.

Что касается конкретно дела «Седьмой студии», Медведев напомнил, что следствие еще ведется и следует разобраться, где преступная деятельность, а где операционные решения, не выходящие за рамки закона.