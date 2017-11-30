Курсанту академии ВКС предъявили обвинение в терроризме

Курсанту Военно-космической академии Вадиму Осипову предъявили обвинение в подготовке теракта, сообщает Republic со ссылкой на пресс-службу Ленинградского окружного военного суда.

Обвинение предъявлено по статье «Приготовление к теракту группой лиц по предварительному сговору» в конце октября. Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, пожизненное лишение свободы.

Осипов отрицает причастность к вменяемому ему преступлению.

Курсанта арестовали 10 апреля по подозрению в содействии терроризму из-за найденного у него плана захвата казармы и книги из перечня экстремистских. Вскоре после ареста Осипов написал письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу, в котором попросил министра «дать команду разобраться и не позволить ошибке сломать жизнь».