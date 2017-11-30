РПЦ признала самостоятельный статус Украинской церкви

Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) утвердил поправки, подтверждающие самоуправляемый статус Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом информирует ТАСС.

На соборе выступил митрополит Киевский Онуфрий, предложивший зафиксировать в Уставе РПЦ тот факт, что «Украинская православная церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии».

«В последнее время активизировались некоторые общественно-политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать УПЦ в глазах украинского общества, спекулируя ее, как они утверждают, "несамостоятельным" статусом. Поэтому сегодня, во избежание дальнейших спекуляций, направленных на подрыв авторитета Украинской церкви в глазах миллионов украинцев, представляется необходимым подчеркнуть особый статус УПЦ, выделив его в Уставе Русской православной церкви», — сказал он.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Александр Волков подчеркнул, что УПЦ остается в составе РПЦ, и по сути, ничего не поменялось.

«Все, что связано с жизнью УПЦ, раньше было в общей главе "самоуправляемые церкви". Теперь это вынесено в отдельную главу устава РПЦ», — заявил Волков.