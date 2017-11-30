ЦБ отменит проверку доходов клиента при выдаче займов до 100 000 рублей

Директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков сообщил, что регулятор может разрешить не подтверждать доход клиента, который обращается за займом до 100 000 рублей, если с этим возникнут трудности. Об этом он рассказал «Ведомостям».

Кочетков добавил, что показатель долговой нагрузки будет рассчитываться только по займам от семи тысяч рублей.

«Мы настаиваем, что в случае если вся процедура по получению информации о финансовых возможностях заемщика является очень сложной, небыстрой, достаточно дорогостоящей, то мы говорим, что на займы до 100 000 руб. никаких подтверждающих документов, кроме заявления самого гражданина о том, какой у него доход, не будет требоваться», — цитирует Кочеткова «Интерфакс».

В начале года президент России Владимир Путин предложил ЦБ принять меры по снижению ставок по кредитам, выдаваемым субъектам РФ.