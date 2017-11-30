Владелица бренда Redmond задержана за неуплату налогов на 2 млрд рублей

Следственный комитет РФ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела в Санкт-Петербурге задержана генеральный директор ООО «Технопоиск». Она подозревается в уклонении от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией.

Следователи подозревают, что в период с 2012 по 2014 году компания недоплатила в бюджет около 2 млрд рублей путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных отношениях данного общества с рядом юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок.

В петербургском офисе компании состоялись обыски и выемки документов. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения гендиректора «Технопоиска».