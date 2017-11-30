Медведев рассказал о постоянном контроле за фармрынком

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большого интервью представителям российских каналов заявил, что контроль государства за рынком фармацевтических препаратов должен быть постоянным.

Глава правительства отметил: «Этим занимается Федеральаня антимонопольная служба. Мы сейчас не регулируем в полном объеме цены на лекарства, но мы следим за сбалансированностью этих цен».

Медведев рассказал, что на фармрынке «деньги вращаются огромные». Премьер сообщил: «Приблизительно полтриллиона ежегодно. Через бюджет и систему ОМС. Нужно следить, чтобы деньги шли на дело. На приобретение важных лекарственных препаратов. Этот список ЖНВЛП состоит из почти 700 наименований. Чем шире этот список, тем выше доступность препаратов. Вважно следить за ассортиментом в аптеках. Чтобы не было так, что лежит дорогой препарат, а дешевого нет. За этим надо следить».