Минобороны России проведет с Египтом переговоры о воздушном пространстве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предписал Министерству обороны провести переговоры с египетским правительством о порядке использования воздушного пространства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с Египетской Стороной и по достижения договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», – отмечается в документе.

Соглашение предусматривает использование военными самолетами воздушного пространства России и Египта в соответствии с нормами законов стран и международному праву. Однако его действие не распространяется на военные воздушные суда дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также военные воздушные суда, перевозящие опасные грузы.