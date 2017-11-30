30 ноября 2017, 13:18
Мосгорсуд отказал Али Ферузу в апелляции
Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляции на решение Басманного суда, постановившего экстрадировать журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза). Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения»,— огласил судья.
Решение о выдворении журналиста из РФ и административном штрафе Басманный суд вынес на прошлой неделе.
20 ноября этот же суд отказал Али Ферузу в иске к МВД, отказавшего ему в предоставлении временного убежища.
22 ноября журналист получил первый орден мужества имени Андрея Сахарова.
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