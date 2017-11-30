Мосгорсуд отказал Али Ферузу в апелляции

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляции на решение Басманного суда, постановившего экстрадировать журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза). Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения»,— огласил судья.

Решение о выдворении журналиста из РФ и административном штрафе Басманный суд вынес на прошлой неделе.

20 ноября этот же суд отказал Али Ферузу в иске к МВД, отказавшего ему в предоставлении временного убежища.

22 ноября журналист получил первый орден мужества имени Андрея Сахарова.