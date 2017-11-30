В Якутии нашли четыре фрагмента упавшего «Союза»

В Вилюйском улусе Республики Саха (Якутия) обнаружены четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз-2.1б», говорится в сообщении на официальном сайте республиканского министерства охраны природы.

Главный специалист министерства охраны природы Якутии Владислав Ушницкий уточнил: «Радарными установками зарегистрировано четыре фрагмента ракеты-носителя в центре района падения РП 985».

О вывозе фрагментов ракеты говорить пока рано, отметил Ушницкий: «Вывоз фрагментов ступеней ракеты-носителя будет производиться только после анализа результатов экологического мониторинга. В случае их обнаружения в труднодоступных местах необходимо будет подготовить место для посадки вертолета».

Напомним, состоявшийся 28 ноября пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» стал вторым в истории космодрома Восточный и прошел штатно, по утверждению специалистов. Однако операторы, державшие под контролем выведение спутника «Метеор-М» на орбиту, спустя почти три часа после запуска «Союза» сообщили об отсутствии телеметрии. Эту информацию впоследствии подтвердили в Роскосмосе, добавив, что на орбиту не вышли все 19 запущенных спутников.