«Голос» обвинил 90% избиркомов в нарушении законодательства

Движение «Голос» подготовило доклад о соблюдении Центризбиркомом России и избирательными комиссиями регионов законодательства об обращениях граждан, сообщает РБК.

Авторы доклада отмечают, что система избирательных комиссий оказалась «одной из самых архаичных и не приспособленных» для приема электронных обращений граждан по сравнению с другими госорганами. Так, на сайтах лишь семи из 85 комиссий и ЦИК есть форма для электронного обращения, «близкая» к требованиям закона «О порядке рассмотрения обращений граждан России». Возможности обратиться в форме электронного документа нет на сайтах 62 комиссий, в том числе в Москве, хотя формы для электронного обращения должны иметь на своих сайтах государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения.

«Голос» нашел нарушение и на сайте ЦИК: электронная форма там требует в обязательном порядке указывать почтовый адрес, даже если выбираешь, что ответ должен быть предоставлен по адресу электронной почты. При этом закон «О порядке рассмотрения обращений» предусматривает, что в случае обращения в электронной форме гражданин может указать адрес электронной почты или почтовый адрес — на выбор.

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин заявил РБК, что отсутствие электронных форм — это «не нарушение закона, а ограничение возможностей для человека, ведь обращаться можно в разной форме».