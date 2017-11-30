Медведев отметил рекордно низкую инфляцию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большого интервью представителям российских каналов заявил, что показатель инфляции в России установил рекорд.

Медведев отметил: «По всей вероятности, она будет ниже 3%». По словам премьера, это «абсолютное достижение за всю постсоветскую эпоху — за весь период развития современной России инфляция никогда не опускалась так низко».

Снижение инфляции имеет большое значение как для экономики, так и для граждан, подчеркнул глава правительства.

Медведев также отметил рост реальных доходов россиян — по его словам, в реальном выражении зарплаты за год вырастут на 3%, в относительном выражении — на 7%.

Отвечая на вопрос о желаемом курсе рубля, Медведев заявил, что важнейшим макропоказателем является не стоимость рубля, а благосостояние россиян. Курс национальной валюты в настоящее время стабилен, отметил премьер, а внешние факторы хотя и влияют на курс, но он в последнее время стал менее волатильным — в частности, рубль стал менее зависим от стоимости нефти.

Учитывая повышение стабильности рубля, Медведев заявил, что подавляющее большинство россиян сейчас не только получают зарплату и расплачиваются в рублях, но и предпочитают хранить средства в национальной валюте.