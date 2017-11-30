Французские СМИ раскрыли подробности обвинения Керимова

Член Совета Федераций от Дагестана Сулейман Керимов обвиняется в недоплате налогов на сумму около 400 млн евро за счет занижения стоимости недвижимости. Об этом сообщает телеканал France 3.

Прокурор Ниццы рассказал об аресте 25 ноября риэлтора Керимова, имя которой он назвать отказался.

Еще одного фигуранта этого дела, управляющего виллы российского сенатора, выпустили под залог в 140 тысяч евро.

Напомним, задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов был отпущен под залог размером 5 млн евро. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Керимову также запрещено покидать Францию. Свою вину Керимов не признает.

МИД РФ направил Парижу ноту протеста с указанием, что Керимов обладает иммунитетом, так как является должностным лицом. МИД Франции утверждает, что защита распространяется только на те действия, которые он совершал в рамках своих должностных полномочий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал продолжить работу по «энергичному отстаиванию интересов» сенатора.