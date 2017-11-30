США призвали весь мир разорвать отношения с КНДР

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира прервать любые виды связей с Северной Кореей, сообщает РИА Новости.

Этот призыв прозвучал на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном очередному запуску Северной Кореей ракеты. Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын провозгласил состоявшееся испытание «Хвасона-15» историческим успехом и фактическим завершением северокорейской ядерной программы.

Хейли заявила: «Мы призываем все страны прервать все связи с КНДР в дополнение к имплементации всех санкций ООН». Американский постпред также призвала страны мира выслать рабочих КНДР, прекратить товарообмен с этим государством и лишить Северную Корею права голоса в ООН.

Кроме того, Хейли заявила: «Мы никогда не искали войны с Северной Кореей и до сих пор не ищем. Но если война начнется, что может произойти из-за продолжающихся актов агрессии, подобных тем, что мы видели вчера <...> И если война начнется, не сомневайтесь, северокорейский режим будет полностью уничтожен».

Между тем постпред России при ООН Василий Небензя призвал Северную Корею прекратить ракетные испытания, а США и Южную Корею — отказаться от намеченных на декабрь военных учений: «Сейчас всем вовлеченным сторонам как никогда важно не провоцировать друг друга, а проявлять сдержанность и не допускать каких-либо новых шагов, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности» (цитата по «Интерфаксу»).