Лавров счел провокацией действия США в адрес КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что резкие заявления и действия США могут быть намеренными провокациями в адрес Пхеньяна. Об этом пишет «Интерфакс».

«Последние действия США как будто были направлены сознательно на то, чтобы спровоцировать Пхеньян на новые какие-то резкие действия», — сказал Лавров.

Он сообщил, что ранее американские дипломаты сообщали ему, что следующие учения армии США были запланированы на весну.

«Мы были обнадежены таким подходом, но вдруг, после того, как нам сказали, что следующие учения будут весной, они проводят внеплановые учения в октябре, потом в ноябре, и сейчас объявили о проведении учений в декабре — крупных масштабных внеплановых учений», — сказал Лавров.

Он призвал американцев объяснить мировому сообществу, чего они добиваются. Лавров предложил Госдепу прямо сказать, хотят ли они найти предлог для уничтожения Северной Кореи.