В Луганске сообщили о сорванном покушении на Захарченко

Министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) Игорь Корнет заявил, что диверсанты, причастные к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, готовили покушение на главу самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Александра Захарченко.

«Часть группы (диверсантов), которую мы не смогли задержать, донецкие коллеги помогли нам, задержали их (диверсантов) на территории Донецка уже, кстати, при попытке совершения убийства Александра Захарченко», — заявил Корнет.

Олег Анащенко погиб 4 февраля 2017 года в Луганске при подрыве автомобиля. В марте диверсанты были задержаны, и рассказали о причастности военнослужащих 8-го полка Сил специальных операций (ССО) ВСУ к совершению терактов на территории ЛНР, ДНР и России. В частности, к убийству полковников Михаила Толстых с позывным «Гиви» и Арсена Павлова с позывным «Моторола».