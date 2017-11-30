Украина оценила убытки от потери российского рынка в 15 млрд долларов

Первый вице-премьер Украины, министр экономики Степан Кубив оценил ущерб, нанесенный украинской экономике потерей российского рынка, сообщает РИА Новости.

Потери традиционных рынков сбыта украинской продукции, основным из которых была Россия, обошлись Украине в 15 млрд долларов, заявил Кубив на конференции Fitch Ratings.

В числе событий, негативно повлиявших на украинскую экономику, министр назвал «в 2014 году аннексирование Крыма и конфликт на востоке — и, как результат, потеря 20% экономики, 7% территории».

Напомним, с 2016 года перестала действовать зона свободной торговли между Украиной и Россией и было введено обоюдное эмбарго на поставки продовольствия.