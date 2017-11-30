30 ноября 2017, 15:18
Украина оценила убытки от потери российского рынка в 15 млрд долларов
Первый вице-премьер Украины, министр экономики Степан Кубив оценил ущерб, нанесенный украинской экономике потерей российского рынка, сообщает РИА Новости.
Потери традиционных рынков сбыта украинской продукции, основным из которых была Россия, обошлись Украине в 15 млрд долларов, заявил Кубив на конференции Fitch Ratings.
В числе событий, негативно повлиявших на украинскую экономику, министр назвал «в 2014 году аннексирование Крыма и конфликт на востоке — и, как результат, потеря 20% экономики, 7% территории».
Напомним, с 2016 года перестала действовать зона свободной торговли между Украиной и Россией и было введено обоюдное эмбарго на поставки продовольствия.
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