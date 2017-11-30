Макларен потребовал коллективных санкций против России

Руководитель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что к России нужно применить коллективные санкции, пишет «Спорт-Экспресс».

«На мой взгляд, тут должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно – очень сложный вопрос. Слава богу, решать его не мне, а МОК (Международному олимпийскому комитету)», — отметил он.

Макларен также уточнил, что санкции следует применить ко всей сборной России, а не к отдельным спортсменам, чье использование допинга было доказано.

В ответ на вопрос считает ли он справедливым отстранение от соревнований «чистых» спортсменов, Макларен ответил, что его делом было составление максимально достоверного и точного доклада.

«Именно это я и сделал. Теперь доклад используют уже другие люди, и они несут всю ответственность за свои действия», – сказал Макларен.

Российские скелетонисты и бобслеисты, ранее пожизненно отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) от международных соревнований, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с этим решением.

Елена Никитина и Александр Третьяков, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин заявили, что их несправедливо лишили права защищать честь России.

«Просим вас помочь разобраться с отстранением нас от участия во всех международных соревнованиях. На следующей неделе <...> мы должны принять участие в очередном этапе Кубка мира», – написали спорстмены.

Напомним, в середине октября 12 стран выступили за отстранение российской сборной от участия в Олимпийских играх 2018 года.

Председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что сборная РФ не поедет в южнокорейский Пхенчхан на зимние Олимпийские игры под нейтральным флагом.