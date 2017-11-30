Дмитрий Медведев начал юбилейное ежегодное интервью

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября дает очередное ежегодное интервью представителям российских средств массовой информации. В этом году глава правительства общается с журналистами в таком формате в десятый раз.

В интервью участвуют представители пяти телеканалов (Первый канал представляет ведущий программы «Воскресное время» Валерий Фадеев, ВГТРК и НТВ — соответственно Сергей Брилев и Ирада Зейналова, «Дождь» — Михаил Фишман, РБК — Игорь Полетаев).

Ранее пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что премьер в ходе интервью подведет итоги уходящего года и даст оценку прошедшим событиям.

Интервью транслируют в прямом эфире телеканалы «Россия 1», «Россия 24», радиостанция «Вести FM».