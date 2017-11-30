Датский парламент решил помешать строительству «Северного потока-2»

Парламент Дании принял закон, который позволит запретить строительство «Северного потока-2» в датских территориальных водах. Об этом сообщает Reuters.

Теперь противодействие можно будет объяснить безопасностью страны или проводимым ею внешнеполитическим курсом.

Технический директор Nord Stream 2, оператора строительства газопровода «Северный поток-2», Сергей Сердюков сообщил, что компания уже разработала альтернативный вариант маршрута, который длиннее основного всего на 10 км.

25 ноября о поддержке проекта «Северный поток-2» заявил чешский президент Милош Земан.