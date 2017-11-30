30 ноября 2017, 18:01
Датский парламент решил помешать строительству «Северного потока-2»
Парламент Дании принял закон, который позволит запретить строительство «Северного потока-2» в датских территориальных водах. Об этом сообщает Reuters.
Теперь противодействие можно будет объяснить безопасностью страны или проводимым ею внешнеполитическим курсом.
Технический директор Nord Stream 2, оператора строительства газопровода «Северный поток-2», Сергей Сердюков сообщил, что компания уже разработала альтернативный вариант маршрута, который длиннее основного всего на 10 км.
25 ноября о поддержке проекта «Северный поток-2» заявил чешский президент Милош Земан.
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