ОДКБ приняла единый список террористических организаций

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на саммите в Минске заявил, что страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подготовили единый список террористических организаций, сообщает РИА Новости.

«Сегодня в мире некоторые государства, организации делят террористов на хороших и плохих, говоря о том, что надо сотрудничать с хорошими в борьбе против плохих»,— заявил Макей. Он добавил, что хороших или плохих террористов не бывает.

Кроме того, лидеры стран-членов ОДКБ приняли более 20 итоговых документов, в том числе заявление по ситуации в Сирии. На саммите был подписан план укрепления оборонного потенциала ОДКБ до 2025 года и заявление о поддержке посреднических усилий по ситуации в нагорном Карабахе.

Собравшиеся также одобрили эмблему и флаг ОДКБ.