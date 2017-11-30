ОПЕК согласилась продлить заморозку нефтедобычи на 2018 год

Члены Организации стран — экспортеров нефти пришли к соглашению продлить сделку по ограничению добычи нефти до конца 2018 года, сообщает Bloomberg.

Договоренность подтвердил агентству один из участников встречи в формате ОПЕК+, которая проходит в Вене.

Напомним, в соответствии с достигнутой ранее договоренностью нефтедобывающие страны обязались не наращивать объемы производства черного золота до марта 2018 года. Продление соглашения поддержали, в частности, Саудовская Аравия, Иран, Ирак.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что что все страны, в том числе не входящие в ОПЕК, поддерживают продление соглашения.