30 ноября 2017, 15:45
ОПЕК согласилась продлить заморозку нефтедобычи на 2018 год
Члены Организации стран — экспортеров нефти пришли к соглашению продлить сделку по ограничению добычи нефти до конца 2018 года, сообщает Bloomberg.
Договоренность подтвердил агентству один из участников встречи в формате ОПЕК+, которая проходит в Вене.
Напомним, в соответствии с достигнутой ранее договоренностью нефтедобывающие страны обязались не наращивать объемы производства черного золота до марта 2018 года. Продление соглашения поддержали, в частности, Саудовская Аравия, Иран, Ирак.
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что что все страны, в том числе не входящие в ОПЕК, поддерживают продление соглашения.
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