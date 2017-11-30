Уставный капитал «ФК Открытие» уменьшат до 1 рубля

На заседании временной администрации банка «ФК Открытие» было принято решение уменьшить уставный капитал кредитной организации до 1 рубля, сообщается на сервере раскрытия корпоративной информации.

«Уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества банк "Финансовая Корпорация Открытие" до одного рубля путем уменьшения номинальной стоимости 208,32 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая и 12,1 млн привилегированных именных бездокументарных акций с неопределенным размером дивиденда номинальной стоимостью 50 рублей каждая общей номинальной стоимостью 11,02 млрд рублей», — сказано в документе.

Временной администрации из ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФКБС) «ФК Открытие» был передан Центробанком 29 ноября с целью ускорения «процедуры по докапитализации банка» и его выведения «в режим соблюдения общих регулятивных требований Банка России».