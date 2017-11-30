Патрушев объявил подготовку к выводу ВС РФ из Сирии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объявил о начале подготовки к выводу российской военной группировки из Сирии, сообщает РИА Новости.

По словам Патрушева, российские военные будут покидать Сирию по мере готовности: «Подготовка фактически идет».

21 ноября в ходе состоявшейся в Сочи встречи с сирийским лидером Башаром Асадом президент РФ Владимир Путин сделал заявление о завершении военной операции, отметив, что «до полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко».

Источники в Минобороны и МИД РФ заявляли, что военную операцию в Сирии планируется завершить до конца нынешнего года, а в Сирии останутся только «необходимые силы и средства для функционирования авиабазы в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе».