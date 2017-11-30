Песков рассказал о попытках США настроить российский бизнес против Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки США настроить российских бизнесменов связаны с грядущими выборами. Об этом пишет «Интерфакс».

Песков также сообщил, что ответил на ряд вопросов, полученных от одного из международных агентств.

В частности, был задан вопрос: «Известно ли вам о представителях российской бизнес-элиты, которые направили свой гнев за расширение санкций на Кремль и обвинили президента Путина и его окружение в сложившейся ситуации?». Представитель Кремля ответил: «Нет, не известно».

Песков также отметил, что Кремли ничего не знает о существующем мнении, что власти не прислушиваются к интересам российского бизнеса.

«В то же время, если каким-то средствам массовой информации известно, что некоторые представители бизнес-элиты действительно делают такие заявления, были бы вам признательны, если бы вы сообщили нам, кто. Это, конечно, шутка», — пошутил Песков.

Он также выразил уверенность в том, что американские власти используют санкции для того, чтобы попытаться настроить состоятельных сторонников российского президента против него.

Песков зачитал последний вопрос: «Считаете ли вы, что эти усилия США приурочены к президентским выборам в России?».

«Отвечаем: убеждены в этом», — сказал пресс-секретарь президента и подчеркнул, что счел заданные вопросы симптоматичными и верными по сути.