Песков попросил не обращаться к Путину через инстаграм

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков попросил не пытаться наладить общение с главой государства через инстаграм, сообщает РБК.

Напомним, ранее российские бобслеисты и скелетонисты, отстраненные решением МОК от соревнований якобы за допинг, обратились к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросили разобраться с несправедливой, по их утверждению, дисквалификацией.

На вопрос, видели ли это письмо в Кремле, Песков ответил отрицательно, отметив, что оно пришло «в электронную приемную, через инстаграм».

Песков отметил: «Но инстаграм никогда не был и, надеюсь, не будет инструментом общения с президентом России».

Представитель Кремля также заявил: «Через инстаграм с президентом общаться не нужно».