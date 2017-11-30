Поклонская вернула царской семье орден из-за «Матильды»

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская написала на своей странице в Facebook, что решила вернуть орден, врученный ей в 2014 году главой Российского императорского дома великой княгиней Марией Владимировной «за сохранение мира на Крымской Земле». К такому решению Поклонскую, по ее утверждению, подтолкнуло отношение княгини к фильму Алексея Учителя «Матильда».

Напомним, лента о любви последнего российского императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской вызвала резкую критику Поклонской. Депутат попыталась добиться запрета фильма, в том числе обращаясь в Генпрокуратуру и Минкульт, однако компетентные ведомства не нашли нарушений законодательства, потому «Матильда» вышла в широкий прокат.

Относительно ордена и позиции великой княгини в отношении «Матильды» Поклонская пишет: «Мария Владимировна и её официальный представитель г-н Закатов, в целом отрицательно оценивая сам фильм, выступили против его запрета? В отдельных случаях, непонятно по какой причине, даже признавая наличие любовной связи между наследником престола и балериной».

«Задаюсь вопросом: что это? Безразличие и духовная близорукость? Или же сознательное желание не вступать в конфликт, остаться в стороне от защиты чести и достоинства русского Святого?» — указывает депутат.

Подчеркивая неприятие позиции княгини в отношении скандального фильма, Поклонская «приняла решение вернуть Марии Владимировне Мухранской-Гогенцоллерн когда-то врученную мне награду вместе с "присвоенными" мне "дворянскими титулами", в которых не нуждаюсь».