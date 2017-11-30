СМИ назвали главу ЦРУ следующим госсекретарем США

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео в ближайшее время сменит на посту госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Как пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США, такой план разработали в Белом доме.

По информации средств массовой информации, у Тиллерсона не сложились отношения с президентом США Дональдом Трампом, о чем якобы свидетельствуют пренебрежительные замечания главы Госдепа. При этом Тиллерсон данные утверждения отрицает.

Тем не менее, СМИ продолжают писать о скорой отставке Тиллерсона с поста госсекретаря. По данной версии, его заменит глава ЦРУ.

Американскую разведку при таком развитии событий, по данным журналистов, возглавит республиканский сенатор от штата Арканзас Том Коттон. Как отмечают СМИ, Коттон лоялен Трампу.