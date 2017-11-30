Медведев назвал способы помочь бедным

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большого интервью представителям российских каналов ответил на вопрос о мерах сокращения в России числа граждан, проживающих за чертой бедности.

Премьеру напомнили, что по официальным данным в стране 12 млн работающих бедных, за чертой бедности живут более 20 млн человек, при этом снизить показатели можно будет лишь через 5-7 лет.

Медведев признал, что «бедность — одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики», оборотная сторона недоразвитости экономики. Зоследние годы ввиду экономических проблем число бедных выросло, хотя сейчас показатель и ниже того, что «было, когда мы начинали, лет 10-12 назад», отметил премьер.

При этом Медведев подчеркнул: не может быть абстрактных призывов бороться с бедностью, это системная конкретная работа, которая касается отдельных групп населения, которым нужно помогать. Социальная система не вполне справедлива, потому что «размазывает все тонким слоем», тогда как идея адресности исключительно важна.

По словам главы правительства, в помощи нуждаются в первую очередь пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью (инвалиды), люди с большими семьями (многодетные).

Главными задачами в рамках борьбы с бедностью Медведев назвал увеличение пенсий, индексацию по инфляции или выше ее уровня; программы социальной и медицинской реабилитации инвалидов. При этом ключевая задача из-за демографической ситуации в стране, по словам премьера, — поддержка семей с детьми.

Деньги в Пенсионном фонде на выплату пенсий есть, заявил Медведев, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о дефиците средств ПФР. Очередная индексация пенсий пройдет в январе 2018 года, на 3,7%, пообещал премьер.