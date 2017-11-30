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30 ноября 2017, 19:27
армия военная авиация некролог

Скончалась легендарная летчица Марина Попович

МиГ-21
МиГ-21
Mig-21.hu

Летчица-испытатель Марина Попович, получившая прозвище «Мадам МиГ» ушла из жизни в 86 лет. Об этом сообщает «Звезда».

Она освоила более 40 типов самолетов и вертолетов, была первой женщиной-летчиком, преодолевшей звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21. На ее счету 102 авиационных рекорда, 10 из которых совершены на гиганте Ан-22 «Антей». Летчица награждена многочисленными орденами и медалями.

Марина Попович закончила летную карьеру в 53 года. Заслуженный мастер спорта СССР, доктор технических наук, профессор, член Союза писателей РФ: «на земле» она писала книги и киносценарии.

Марина Попович говорила, что она счастливый человек, в ее жизни сбылись все мечты.

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