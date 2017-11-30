Скончалась легендарная летчица Марина Попович
Летчица-испытатель Марина Попович, получившая прозвище «Мадам МиГ» ушла из жизни в 86 лет. Об этом сообщает «Звезда».
Она освоила более 40 типов самолетов и вертолетов, была первой женщиной-летчиком, преодолевшей звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21. На ее счету 102 авиационных рекорда, 10 из которых совершены на гиганте Ан-22 «Антей». Летчица награждена многочисленными орденами и медалями.
Марина Попович закончила летную карьеру в 53 года. Заслуженный мастер спорта СССР, доктор технических наук, профессор, член Союза писателей РФ: «на земле» она писала книги и киносценарии.
Марина Попович говорила, что она счастливый человек, в ее жизни сбылись все мечты.
Умерла летчик-испытатель Марина Попович. Она была первой женщиной, преодолевшей звуковой барьер на реактивном истребителе: https://t.co/PBxLQfWpSJ— РБК (@ru_rbc) 30 ноября 2017 г.
Фото: russiainphoto.ru pic.twitter.com/cRpsHCTHq0