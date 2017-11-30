Медведев не увидел себя президентом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе большого интервью представителям российских каналов ответил на вопрос о предстоящих в 2018 году президентских выборах и своем возможном участии с них.

Медведев заявил: «В отношении кандидатов все будет понятно совсем скоро». Премьер подчеркнул, что если действующий глава государства Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру, «безусловно и недвусмысленно» партия «Единая Россия» будет его всячески поддерживать, поскольку считает его успешным президентом.

Что касается собственного участия в выборах, «в текущий политический период <...> я себя в этом качестве не вижу, но работать, естественно, продолжу», — резюмировал Медведев.

Структуру будущего правительства будет определять президент, давать советы — дело неблагодарное, отметил руководитель действующего кабинета министров. При этом он похвалил свое правительство, которое работает уже 5,5 лет, однако отметил, что «наверное, нам что-то не удалось сделать».

Самым сложным вызовом для своего правительства Медведев назвал одновременный обвал цен на нефть и введение антироссийских санкций: «Этот вызов был в известной степени уникальным». Премьер предложил гражданам самим оценивать, как с этим вызовом справилось его правительство, однако отметил, что «ряд решений» были весьма удачными, хотя «можно было сделать и больше».

Отвечая на вопрос о собственном будущем, Медведев заявил: «Дальше будем служить России. <...> Мне просто нравится жить и работать в Российской Федерации».