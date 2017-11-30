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30 ноября 2017, 10:50
бактерии биология генетика ДНК

Бактериальную клетку научили читать новые буквы генетического алфавита

Escherichia coli
Escherichia coli
Wikimedia Commons

В 2014 году группа ученых из Исследовательского института Скриппса (The Scripps Research Institute, TSRI) смогла создать генетически модифицированную бактерию, в геноме которой, помимо четырех обычных “букв генетического алфавита” – нуклеотидов аденина, гуанина, тимина и цитозина – имелись еще две, которые в природе не встречаются. Теперь же они добились, чтобы в бактерии гены с этими двумя необычными нуклеотидами стали полностью функциональны.

Искусственно добавленные нуклеотиды разместили в генах бактерии Escherichia coli, содержащих также и обычные нуклеотиды. В итоге всех экспериментов ученые добились, чтобы эти гены служили для построения информационной молекулы РНК, а на ее основе в бактериальной клетке синтезировался белок, то есть генетические механизмы бактерии стали читать модифицированный геном, как обычный. В итоге бактерия, как и планировалось, начинала производить зеленый флуоресцентный белок с измененной последовательностью аминокислот.

В обычных клетках четыре нуклеотида ДНК служат для кодирования двадцати аминокислот. Добавление к этому набору еще двух нуклеотидов увеличит этот набор до 125 аминокислот. По словам ученых, это может найти и практическое применение, например, дать возможность синтезировать новые лекарства.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

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