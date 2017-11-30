Ученые подтвердили сооружение Храма Гроба Господня во времена Константина Великого

Ученые определили дату сооружения гробницы в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Строительный раствор, скреплявший мраморную плиту, был положен около 345 года, что подтверждает данные исторических источников о работах, проведенных во время правления византийского императора Константина. Исследование было проведено в рамках проекта по реставрации гробницы, начатого чуть больше года назад.

Напомним, что так называемый Гроб Господень представляет собой не саркофаг, а каменный уступ в стене пещеры. Такой способ захоронений был обычен для иудеев на рубеже нашей эры, в литературе данные объекты называют «погребальной скамьей» или «погребальным ложем». В IV веке пещера, находившаяся тогда под римским храмом Венеры, была обнаружена императором Константином и его матерью Еленой и объявлена местом захоронения Иисуса Христа. Храм Венеры был разрушен, и в 325 – 326 годах над пещерой была сооружена христианская базилика. Поскольку паломники слишком часто хотели унести с собой кусочек камня от погребального ложа, его дважды закрывали мраморными плитами. Подробнее об истории храма можно прочитать в очерке «Археология Гроба Господня».

Реставрацией и изучением гробницы занимается международная команда ученых под руководством Антонии Моропулу (Antonia Moropoulou) из Афинского политехнического университета. Исследователи взяли пробы строительного раствора, скреплявшего каменное обрамление погребального ложа, и определили его возраст при помощи оптически стимулируемого люминесцентного датирования. Этот метод позволяет определить, когда кристаллы кварца в последний раз находились на свету. В любых природных материалах присутствуют в очень малых количествах радиоактивные элементы, которые медленно распадаются, испуская ионизирующее излучение (естественный радиоактивный фон). Когда излучение попадает в кристаллы кварца, в кристаллических решетках образуются дефекты, вызванные захватом дополнительных электронов. А когда же кварц попадает на свет, то под действием световых волн эти электроны высвобождаются, и возникает люминесценция. Ее интенсивность зависит от числа накопленных в кристаллах электронов, а оно определяется временем, которое кристалл провел в темноте.

Результаты исследования, проведенного независимо в двух лабораториях, показали, что нижняя из двух мраморных плит, лежащих поверх каменного ложа, была закреплена там около 345 года, что соответствует времени, когда по приказу Константина сооружался храм. Другие образцы раствора датируются XI и XVI веками, это свидетельства более поздних реконструкций.

Отчет об исследовании выйдет в следующем номере Journal of Archaeological Science: Reports.