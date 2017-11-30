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30 ноября 2017, 12:10
биология насекомые этология

Комары-кровопийцы летят на брачные призывы лягушек

Engystomops pustulosus
Engystomops pustulosus
Brian Gratwicke/Flickr

Биолог Химена Берналь (Ximena Bernal) из Университета Пердью и Смитсоновского института тропических исследований в Панаме подтвердила, что комары, питающиеся кровью одного из видов лягушек, находят свою добычу не по тепловому излучению или выдыхаемому углекислому газу, как многие другие кровососы, а привлекаются звуками, которые издают самцы этих лягушек в период размножения.

Лягушка Engystomops pustulosus, известная под названием «тунгара», распространена в Центральной и Южной Америке. Самцы этих лягушек поют свои серенады в прудах и реках, призывая самок, а самки, как показывают исследования, предпочитают самцов с более сложной песней и с более низким голосом. Но на пение лягушек реагируют и их враги. Еще в 1980-х годах ученые открыли, что питающаяся лягушками летучая мышь Trachops cirrhosus способна распознавать их крики.

Химена Берналь изучала брачное поведение лягушек в одном из водоемов в Панаме и заметила, что самцы, издавая свои призывные крики, неожиданно начинают махать передними лапками перед головой. Сначала она решила, что серенады лягушек сопровождаются чем-то вроде брачного танца, но потом, просмотрев видеозаписи, поняла, что лягушки пытаются смахнуть мелких мух.

Исследовательница определила, что эти мушки были мелкими комарами из семейства Corethrellidae. Длина их крыльев всего 0,6 – 2,5 мм. Как и у других комаров, их самки сосут кровь животных, чтобы получить необходимые вещества для откладывания яиц. Только они предпочитают кровь лягушек. Сообщения о том, что насекомых привлекают именно издаваемые лягушками звуки, были известны и ранее, но Химена Берналь впервые доказала это экспериментально и тщательно изучила данное явление.

Она соорудила акустические ловушки, которые издавали брачные песни самцов Engystomops pustulosus, и разместила их у водоема. Они вполне успешно приманивали комаров, в одну ловушку попадало более 500 насекомых за полчаса. Причем для самок комаров, как и для самок самих лягушек более привлекательными оказались брачные призывы с более сложной структурой. Но зато комарам “нравились” более высокие, а не низкие голоса. Проверка показала, что количество попавших в ловушку насекомых не зависело от концентрации углекислого газа возле нее, а значит дыхание лягушки не служило ориентиром для комаров.

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