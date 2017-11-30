Путин проведет жеребьевку ЧМ-2018

1 декабря президент России Владимир Путин примет участие в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу-2018 в России, сообщает Кремль.

В Государственном Кремлевском дворце ожидаются более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд-участниц чемпионата мира. По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь первых 48 матчей.

Перед началом церемонии российский президент встретится со звездами мирового футбола — Никитой Симонян, Диего Марадоной, Кафу, Фабио Каннаваро и другими прославленными футболистами.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.