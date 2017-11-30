Источник назвал причину провального пуска с Восточного

Причиной неудачи попытки вывести в космос 19 спутников при втором в истории космодрома Восточный запуске ракеты могла стать ошибка в расчете азимута при составлении полетного задания, рассказал РИА Новости источник в космической отрасли.

Напомним, специалисты, державшие под контролем выведение спутника «Метеор-М» на орбиту, спустя почти три часа после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» сообщили об отсутствии телеметрии. Эту информацию впоследствии подтвердили в Роскосмосе, добавив, что на орбиту не вышли все 19 запущенных спутников. Вероятной причиной катастрофы стала нештатная ситуация в ходе работы разгонного блока.

Источник РИА Новости уточнил: «Ракета-носитель, по предварительным данным, отработала штатно, к ней претензий нет. Проблема, возможно, заключается в том, что на "Союзе" и разгонном блоке "Фрегат" азимут отсчитывался по-разному, по часовой и против часовой стрелки. "Фрегату" нужно было повернуться на два градуса, а он вместо этого начал разворот на 358 градусов, потерял ориентацию и упал в океан».

По словам собеседника агентства, вероятнее всего ошибка в полетном задании, степень вины конкретных специалистов определит созданная госкомиссия.