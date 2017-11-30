ГД готовит ответ на запрет на аккредитацию российских изданий в США

В Госдуме прорабатываются зеркальные меры в ответ на решение Конгресса США, отказавшего российским СМИ в аккредитации. Об этом РИА Новости сообщил источник в парламенте РФ.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников счел решение американских властей противоречащим принципам демократии и свободы слова.

«В США однобокая свобода слова. Мы убедились в этом за последние годы, поскольку неоднократно нарушались все мыслимые международные нормы. У них свобода слова в одном направлении и только в нём может развиваться. А любой шаг в сторону подпадает под санкции, запреты. И зачем тогда шуметь по поводу нашего закона об иноагентах, который был принят исключительно как симметричная мера?» — сказал он RT.

Он также сообщил, что в ближайшее время возможность ответных мер будет рассмотрена комитетом по информационной политике.

«Не знаю, стоит ли до конца идти по пути уподобления тому, что делается, но, видимо, иногда надо отвечать жестко», — подчеркнул он.