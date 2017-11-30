Конгресс США лишил аккредитации журналистов RT

Галерея корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США лишила журналистов RT аккредитации, говорится в сообщении телеканала RT.

В письме на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова говорится: «Решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R Productions LLC в качестве иностранного агента».

Напомним, 13 ноября министерство юстиции США внесло компанию T&R Productions LLC, которая обслуживает телеканал RT America, в список иностранных агентов.

В ответ на это в России был принят закон о СМИ — иностранных агентах, который позволяет признавать иноагентами средства массовой информации, которые финансируются лицами, получающими деньги из иностранных источников, или напрямую из-за рубежа.